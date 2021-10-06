ВООЗ вперше рекомендувала вакцину від малярії для дітей

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує широке застосування вакцини проти малярії RTS, S серед дітей в країнах Африки, де існує помірний і високий ризик зараження малярією.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Рекомендація ґрунтується на результатах пілотної програми в Гані, Кенії і Малаві, у якій з 2019 року взяли участь понад 800 тис. дітей.

"Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина від малярії для дітей - це прорив в науці, у питанні збереження дитячого здоров'я і у боротьбі з малярією. Використання цієї вакцини разом з існуючими засобами профілактики малярії може щорічно рятувати десятки тисяч молодих життів", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

Малярія залишається основною причиною дитячих хвороб і смертей в країнах Африки на південь від Сахари. Щорічно понад 260 тис. африканських дітей у віці до п'яти років помирають від малярії.

Нагадаємо, у Харкові 24 серпня виявили завізний випадок тропічної малярії. Хворобу виявили у жінки, яка 16 серпня повернулася до України з Нігерії.