Фото: Офіс президента України Франк-Вальтер Штайнмаєр, Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

На зустрічі, серед іншого, піднімалися питання енергетичної безпеки України та Європи.

"Запуск "Північного потоку-2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку", – наголосив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський привернув увагу німецького колеги до очікувань нашої держави в контексті подальшої інтеграції з ЄС і НАТО та висловив сподівання на підтримку з боку ФРН.

Володимир Зеленський відзначив, що Німеччина – важливий партнер України у Європі, з яким наша держава прагне зміцнювати двосторонні відносини.

Окрему увагу під час переговорів було приділено питанню мирного врегулювання на Донбасі. Глава Української держави наголосив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату", - наголосив Зеленський.

Президент України відзначив важливу роль Німеччини у діяльності Кримської платформи, зокрема участь країни у саміті та приєднання до його підсумкової декларації.

Нагадаємо, сьогодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув з візитом до міста Корюківка Чернігівської області, де вшанував пам'ять жертв Корюківської трагедії 1943 року. Також Штайнмаєр зустрівся із педагогічним колективом та школярами Корюківської загальноосвітньої школи №1.

У президента Німеччини також заплановані зустрічі з Зеленським та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, який, як і Штайнмаєр, приїхав для участі в пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокості.

Востаннє Штайнмаєр приїжджав до України ще в травні 2018 року, коли президентом був Петро Порошенко.