CША вперше з 2016 року розкрили число ядерних боєголовок

Станом на вересень 2020 року в арсеналі США було 3 750 ядерних боєголовок.

Державний департамент опублікував дані щодо кількості ядерних боєголовок в арсеналі Сполучених Штатів. Ці дані було оприлюднено вперше за останні чотири роки, оскільки колишній президент Дональд Трамп заборонив публікацію такої інформації, передає Голос Америки.

Станом на 30 вересня 2020 року в арсеналі Збройних Сил США було 3750 активних і неактивних ядерних боєголовок, що на 55 боєголовок менше, ніж роком раніше, і на 72 заряди менше порівняно з 2017 роком.

"Цей показник є найнижчим після того, як ядерний арсенал США досяг свого піку в розпал холодної війни з Радянським Союзом в 1967 році. В той момент в арсеналі США налічувалося понад 31 тисячі ядерних зарядів", - йдеться у публікації.

У Держдепі наголошують, що оприлюднення статистики свідчить про те, що адміністрація президента Джо Байдена намагається відновити переговори з Росією з питань ядерного роззброєння, що зайшли в глухий кут при Трампі.

Чинний договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) обмежує кількість ядерних боєголовок як в американському, так і в російському арсеналах, і якщо сторони не укладуть нову угоду до закінчення терміну нинішнього договору, виникне ризик того, що обидві сторони можуть відмовитися від обмежень.

Договором передбачено скорочення обома сторонами розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.

Минулого тижня російські та американські дипломати провели в Женеві засідання за закритими дверима, щоб почати підготовку до розробки угоди, яка прийде на зміну СНО-III, а також про договір, що регулює звичайні озброєння.

Джерела в Білому домі назвав переговори "продуктивними".

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, в січні 2021 року в арсеналі США було 5 550 боєголовок, в Росії - 6 255, в Китаї - 350, у Великій Британії - 225, а у Франції - 290. Ця статистика включає в себе списані боєголовки.

За даними інституту, в арсеналах Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північної Кореї, які не є членами "ядерного клубу", загалом налічується близько 460 ядерних боєголовок.