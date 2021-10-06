У ОЗХЗ задали Росії питання щодо отруєння Навального

У Росії є 10 днів на підготовку відповідей.

45 країн звернулися через Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) до Росії з питаннями щодо отруєння Олексія Навального.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Серед країн-ініціаторів звернення - Велика Британія та США.

Країни вимагають від Росії надати інформацію щодо того, яких заходів було вжито через використання хімічної зброї на території РФ.

Також Росії вкотре нагадали про зобов’язання, зокрема, щодо покарання причетних до порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Наразі Росія має 10 днів на підготовку відповідей.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року Навальний знепритомнів на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Після повернення в Росію Навального арештували, а потім відправили в тюрму нібито за порушення правил умовного засудження.

Навальний упевнений, що його отруїла ФСБ.