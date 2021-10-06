Цукерберг заперечив звинувачення ексспівробітниці Facebook щодо ігнорування інтересів користувачів заради прибутку

Засновник Facebook Марк Цукерберг заперечив звинувачення своєї колишньої співробітниці Френсіс Гауген щодо націленості компанії передусім на прибуток, а не на інтереси користувачів.

На своїй сторінці в Facebook Цукерберг поширив лист, який, за його словами, він надіслав всім своїм співробітникам. Він стверджує, що компанія "глибоко турбується про такі питання, як безпека, добробут і психічне здоров'я".

"Чимало тверджень позбавлені сенсу. Якщо ми хочемо ігнорувати дослідження, для чого нам створювати провідну в галузі програму, щоб першими зрозуміти ці важливі питання? Якщо ми не турбуємося про боротьбу зі шкідливим контентом, то для чого нам наймати стільки людей, відданих цій справі?.. В основі цих звинувачень полягає ідея того, що ми ставимо прибуток вище безпеки та добробуту. Це просто неправда", – написав Цукерберг.

Він пояснив, що зміни значимих соціальних взаємодій в стрічку новин були внесені, щоб показувати менше вірусного контенту, а більше – від друзів і родин. За словами Цукерберга, на такий алгоритм пішли, хоча знали, що через нього люди будуть меньше проводити час у соцмережі, але дослідження показало, що це добре для добробуту людей.

"Аргумент про те, що ми свідомо просуваємо контент, який злить людей, глибоко нелогічний. Ми заробляємо на рекламі, і рекламодавці постійно говорять нам, що не хочуть, щоб їхня реклама перебувала поруч зі шкідливим чи злим контентом", – додав він.

Щодо звинувачень у тому, що Instagram негативно впливає на підлітків і роздмухує їхні страхи щодо власної зовнішності, Цукерберг сказав, що соцмережа, згдіно з опитуванням самих неповнолітніх, "допомагала їм легше пережити психологічно складні часи".

Нагадаємо, колишня співробітниця Facebook Френсіс Гауген звинуватила Facebook у тому, що головним для компанії є прибуток, а не боротьба з роздмухуванням ненависті і дезінформацією. Місяць тому вона анонімно подала скаргу на компанію до правоохоронних органів, таємно скопіювавши тисячі сторінок внутрішніх документів Facebook. The Wall Street Journal опублікувала дані власних досліджень, які свідчать, що соцмережа Instagram вкрай негативно впливає на психіку підлітків, особливо підлітків-дівчаток.