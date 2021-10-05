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Це буде не завтра, але Україна і Грузія приєднаються до НАТО, - Столтенберг

На думку Столтенберга, такі країни мають отримувати від НАТО більше підтримки.

Це буде не завтра, але Україна і Грузія приєднаються до НАТО, - Столтенберг
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Україна і Грузія приєднаються до НАТО, але це не питання завтрашнього дня. Поки ж альянсу слід збільшувати підтримку Києва і Тбілісі.

Про це заявив у вівторок генсек НАТО Йенс Столтенберг, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які бажають вступити (до НАТО - ред.)", - сказав Столтенберг на онлайн-заході, організованому інститутом Брукінгса і Джорджтаунським університетом.

Генсек НАТО пояснив, що такі країни мають отримувати від НАТО більше підтримки і навчання, їм потрібно допомагати у здійсненні реформ, в боротьбі з корупцією і розбудові інститутів у сфері безпеки і оборони.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде з НАТО відверту і дружню розмову про те, що її інтеграція в Альянс не може тривати нескінченно.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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