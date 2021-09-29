Угорщина блокуватиме шлях України до НАТО у відповідь на критику газової угоди з "Газпромом"

"Не піддається розумінню той факт, що інша країна хоче брати участь в енергетичній політиці суверенної держави".

Угорщина має заблокувати переговори про вступ України до НАТО у відповідь на критику Києвом газової угоди, підписаної Будапештом та Москвою напередодні. Документ передбачає поставки російського газу до Угорщини довшим маршрутом - в обхід України.

Про це під час брифінгу заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляс, передає Magyarnemzet.

"Помста України відбулася задовго до газової угоди з росіянами, оскільки Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті, ухваливши поправки в закон про освіту, і не врахувавши міжнародних позиції щодо цієї поправки. Тому Угорщина повинна продовжувати блокувати переговори про вступ (України - ред.) в НАТО", - наголосив Гуляс.

За його словами, не піддається розумінню той факт, що інша країна хоче брати участь в енергетичній політиці суверенної держави. Україна тут ні до чого, наголосив Гуляс.

Він також висловив жаль з приводу того, що "сусідня держава в кінцевому підсумку не може оцінити серію жестів, які зробила Угорщина, незважаючи на поточні серйозні суперечки".

Напередодні Україна різко розкритикувала Угорщину через новий газовий контракт з "Газпромом". МЗС повідомило, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, але міністр Дмитро Кулеба на нього не поїде.

27 вересня угорська державна енергетична група MVM CEEnergy Zrt уклала угоду з "Газпромом" про постачання російського газу на період до 2036 року в обхід України. Йдеться про закупівлю по 4,5 млрд кубометрів газу щороку. 3,5 млрд кубометрів будуть йти в країну через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

У зв’язку з цим "Оператор ГТС" заявив, що незважаючи на контракт до 2024 року, транзит російського газу в Угорщину через Україну може значно скоротитися або й припинитися.