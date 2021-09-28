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У Кремлі "в разі необхідності" готові відновити діалог з Україною про закупівлю газу напряму

Пєсков заявив, що Росія не збирається використовувати газ як інструмент тиску.

У Кремлі "в разі необхідності" готові відновити діалог з Україною про закупівлю газу напряму
Фото: EPA/UPG

Росія готова обговорювати відновлення Україною прямих закупівель газу "в разі необхідності".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Звичайно, цього ніхто не відкидав. Ба більше, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і також на різному рівні представниками російської сторони", - зазначив він.

Пєсков наголосив, що Росія не збирається використовувати газ, щоб чинити тиск на інші країни, зокрема, Україну.

"Росія ніколи не використовувала, не використовує і не має наміру використовувати блакитне паливо для того, щоб когось карати", - сказав Пєсков.

Коментуючи підписання договору між Росією і Угорщиною про поставки газу в обхід України, речник Путіна підкреслив, що ця угода не порушує будь-яких прав і відповідає нормам міжнародної торгівлі.

Нагадаємо, Україна має намір оскаржити новий газовий контракт Угорщини та Російської Федерації. МЗС України збирається звернутися до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Через критику угоди з "Газпромом" Угорщина викликала посла України. Україна відповіла дзеркально.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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