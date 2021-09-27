​Україна різко розкритикувала Угорщину через новий газовий контракт з "Газпромом"

Міністерство закордонних справ засудило рішення Угорщини підписати з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України.

На сайті МЗС повідомляється, що це буде мати погані наслідки для українсько-угорських відносин.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року. Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи", - йдеться в заяві.

Міністерство повідомило, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, але міністр Дмитро Кулеба на нього не поїде.

"Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки", - сказано в заяві.

МЗС також збирається звернутися до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Нагадаємо, що Угорщина домовилася купувати в Росії щорічно по 4,5 млрд кубометрів газу: 3,5 млрд кубометрів будуть йти в країну через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

Зараз поставки російського газу в Угорщину в основному йдуть зі сторони України (пункт Берегово). За 2020 рік Угорщина імпортувала 8,6 млрд куб. м російського газу.