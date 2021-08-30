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Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України

Більша частина газу йтиме "Турецьким потоком".

Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
Сіярто (злів) та Міллер
Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Уряд Угорщини погодив з "Газпромом" новий 15-річний контракт на постачання газу. Він передбачає, що країна отримуватиме щорічно по 4,5 млрд кубометрів газу: 3,5 млрд кубометрів - через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто за підсумками візиту в Росію, пише Reuters.

Новий довгостроковий контракт набуде чинності з 1 жовтня 2021 року.

"Ми домовились також про ціну, яка набагато вигідніша за ту, яку ми платили за угодою, підписаною Угорщиною 1995 року, яка зараз закінчується", - сказав він.

Контракт планують підписати в кінці вересня.

Зараз поставки російського газу в Угорщину в основному йдуть зі сторони України (пункт Берегово). За 2020 рік Угорщина імпортувала 8,6 млрд куб. м російського газу.

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