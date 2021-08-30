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МАГАТЕ помітило ознаки відновлення виробництва плутонію в КНДР

Режим Кіма нарощує ядерний арсенал.

МАГАТЕ помітило ознаки відновлення виробництва плутонію в КНДР
Фото: EPA/UPG

Північна Корея, ймовірно, перезапустила свій реактор з виробництва плутонію в місті Йонбьон. Про це сказано у свіжому звіті МАГАТЕ, пише Reuters.

Ознаки роботи реактора, такі як скидання води для охолодження, помітили у червні - вперше з кінця 2018 року.

"Нові ознаки роботи реактора потужністю 5 МВт так лабораторії радіохімічної (повторної) переробки викликають глибоку тривогу", - йдеться у звіті, опублікованому 27 серпня. Робота реактора є порушенням рішень Ради безпеки ООН.

Підтвердити свої спостереження МАГАТЕ не може, тому що доступ в Північну Корею її експертам закрито з 2009 року. Зараз організація спостерігає за подіями в КНДА віддалено - в основному, за допомогою супутникових світлин.

У 2019 році під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом лідер КНДР Кім Чен Ин пропонував демонтувати ядерний науково-дослідний центр в Йонбьоні в обмін на зняття низки санкцій. Американська сторона тоді відхилила цю пропозицію, визнавши її недостатньою.

В американському Центрі досліджень з нерозповсюдження Джеймса Мартіна підкреслили, що Північна Корею, безсумнівно, збирається використовувати плутоній для нарощування ядерного арсеналу. Експерт центру Джошуа Поллак нагадав, що раніше цього року Кім анонсував довгий список перспективних озброєнь, включаючи нові ядерні бомби.

За оцінками експертів з ядерної програми Північної Кореї, країна може мати від 20 до 60 одиниць ядерної зброї, що використовує плутоній та високозбагачений уран.

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