Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
ГоловнаСвіт

​США завдали авіаудару по автомобілю зі смертником "Ісламської держави" в Кабулі

Американці перевіряють, чи постраждали цивільні.

​США завдали авіаудару по автомобілю зі смертником "Ісламської держави" в Кабулі
Фото: EPA/UPG

Американські військові у неділю, 29 серпня, завдали авіаудару по автомобілю зі смертником "Ісламської держави" в Кабулі, який збирався влаштувати теракт в районі аеропорту, де продовжується евакуація.

Про це пише Associated Press з посиланням на власні джерела.

Двоє американських військових чиновників, які попросили не називати їх імен, сказали, що авіаудар був успішним. За їх словами, удар призів до "значних вторинних вибухів", що свідчить про наявність у транспортному засобі великої кількості вибухових матеріалів.

CNN отримало підтвердження авіаудару від представника Центрального командування Збройних сил США Біла Урбана.

"Ми з'ясовуємо, що були жертв серед цивільного населення, хоча наразі свідчень цього немає. Ми залишаємось пильними щодо потенційних загроз у майбутньому", - сказав він.

Інформація про новий авіаудар з'явилась після вибуху у Кабулі, який призвів до гибелі двох людей, в тому числі однієї дитини. Проте чи пов'язані ці дві події, поки що невідомо.

Це другий авіаудар США після теракту, який стався в аеропорту Кабула 26 серпня. У суботу, 28 серпня, в провінції Нангархар на сході Афганістану було вбито члена "Ісламської держави", який, як вважається, був причетний до планування нападів на США у Кабулі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також