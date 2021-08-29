​США завдали авіаудару по автомобілю зі смертником "Ісламської держави" в Кабулі

Американські військові у неділю, 29 серпня, завдали авіаудару по автомобілю зі смертником "Ісламської держави" в Кабулі, який збирався влаштувати теракт в районі аеропорту, де продовжується евакуація.

Про це пише Associated Press з посиланням на власні джерела.

Двоє американських військових чиновників, які попросили не називати їх імен, сказали, що авіаудар був успішним. За їх словами, удар призів до "значних вторинних вибухів", що свідчить про наявність у транспортному засобі великої кількості вибухових матеріалів.

CNN отримало підтвердження авіаудару від представника Центрального командування Збройних сил США Біла Урбана.

"Ми з'ясовуємо, що були жертв серед цивільного населення, хоча наразі свідчень цього немає. Ми залишаємось пильними щодо потенційних загроз у майбутньому", - сказав він.

Інформація про новий авіаудар з'явилась після вибуху у Кабулі, який призвів до гибелі двох людей, в тому числі однієї дитини. Проте чи пов'язані ці дві події, поки що невідомо.

Це другий авіаудар США після теракту, який стався в аеропорту Кабула 26 серпня. У суботу, 28 серпня, в провінції Нангархар на сході Афганістану було вбито члена "Ісламської держави", який, як вважається, був причетний до планування нападів на США у Кабулі.