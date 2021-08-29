CША готуються до завершення евакуації з Афганістану і попереджають про новий теракт

В аеропорту Кабула на порятунок ще чекають понад 1000 мирних жителів.

Збройні сили CША перебувають на завершальному етапі евакуації людей з Афганістану. Про це пише reuters.com з посиланням на представника західних служб безпеки.

В аеропорту Кабула на порятунок до повного відводу військ ще чекають понад 1000 мирних жителів. Водночас натовп біля воріт летовища зменшився після спеціального попередження уряду США про ще один можливий теракт з боку бойовиків.

Президент Джо Байден заявив, що всі війська США з Афганістану будуть виведені в установлений час – до вівторка, 31 серпня.

“Ми хочемо бути впевненими, щоб всі іноземні цивільні особи і ті, хто перебуває у небезпеці, були евакуйовані сьогодні. Сили почнуть вилітати, як тільки цей процес буде завершено", – сказав американський чиновник, що перебуває в аеропорту.

Офіційний представник США повідомив агентству, що в аеропорту залишилося менше ніж 4 тисячі військовослужбовців.

Представник талібів заявив, що в ісламістського угруповання є інженери і техніки, що готові взяти на себе відповідальність за аеропорт.

“Ми чекаємо на остаточний сигнал з боку американців, щоб забезпечити повний контроль над аеропортом Кабула, оскільки обидві сторони хочуть швидкої передачі”, – сказав він.

Нагадаємо, внаслідок двох вибухів та стрілянини в районі аеропорту Кабула загинули близько 100 осіб, серед них – 13 американських військових.