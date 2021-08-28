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Меркель обговорила ситуацію в Афганістані з Джонсоном і Рютте

Головною темою бесід було закінчення евакуації з аеропорту Кабула.

Меркель обговорила ситуацію в Афганістані з Джонсоном і Рютте
Ангела Меркель
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в суботу обговорила ситуацію в Афганістані з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном і його нідерландським колегою Марком Рютте.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна".

"Головною темою бесід було закінчення евакуації міжнародними силами з аеропорту Кабула, ситуація в Афганістані та в регіоні", - повідомив Зайберт.

За його словами, співрозмовники вважають, що в пріоритеті зараз - виїзд з країни громадян ЄС та інших країн, афганців, які  співпрацювали з ними, а також - забезпечення місцевого населення гуманітарною допомогою.

Співрозмовники також обговорили можливі "політичні і дипломатичні" зусилля, необхідні для виїзду дипломатичного персоналу.

Нагадаємо, 24 серпня лідери "Великої сімки" обговорили ситуацію в Афганістані.

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