У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Байдена наступного тижня

Президент США висловить підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Сторони також обговорять питання енергетики, боротьбу з корупцією та імплементацію реформ.

У Білому домі підтвердили проведення зустрічі президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського наступного тижня.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі", - сказала Псакі під час брифінгу у Білому домі.

За її словами, під час зустрічі президент США висловить підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму.

Сторони також обговорять співпрацю в галузі енергетичної безпеки, підтримку зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та "імплементацію реформ, заснованих на наших спільних демократичних цінностях".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом 31, а не 30 серпня, як планувалося раніше.

Дата перемовин була перенесена на день через розширення формату зустрічі президентів. Тепер буде не лише зустріч делегацій, а й перемовини президентів віч-на-віч.