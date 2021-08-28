МОЗ пообіцяло невакцинованим труднощі, але пізніше
МОЗ пообіцяло невакцинованим труднощі, але пізніше
Ракетна програма України: перспективи і проблеми
Ракетна програма України: перспективи і проблеми
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом
Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Зеленський через туман запізнився на святкування Дня незалежності Молдови
Зеленський через туман запізнився на святкування Дня незалежності Молдови
В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Байдена наступного тижня

Президент США висловить підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Сторони також обговорять питання енергетики, боротьбу з корупцією та імплементацію реформ.

У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Байдена наступного тижня
Фото: EPA/UPG

У Білому домі підтвердили проведення зустрічі президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського наступного тижня.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі", - сказала Псакі під час брифінгу у Білому домі. 

За її словами, під час зустрічі президент США висловить підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму. 

Сторони також обговорять співпрацю в галузі енергетичної безпеки, підтримку зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та "імплементацію реформ, заснованих на наших спільних демократичних цінностях".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом 31, а не 30 серпня, як планувалося раніше. 

Дата перемовин була перенесена на день через розширення формату зустрічі президентів. Тепер буде не лише зустріч делегацій, а й перемовини президентів віч-на-віч.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також