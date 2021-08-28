В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС

Україна розчарована заявою президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що країна нібито не готова до членства в Європейському Союзі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Трохи більше ніж 20 років тому західні країни таким самим менторським тоном казали естонцям, литовцям і латвійцям: вам ще треба 20, 30 років до ЄС та НАТО, дозріти. Мені було дуже дивно чути ці слова від президентки Естонії. Ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин”, - сказав Кулеба.

За словами міністра, він не знає, що вплинуло на позицію Кальюлайд.

“Ми розчаровані такими заявами й вважаємо їх недоречними, особливо в контексті того, що вона була гостем в Україні, де її приймали найщиріше і найкращим чином. Ми довели свою позицію, оцінку до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів. А Естонія й Україна – безумовно, друзі та партнери", - наголосив міністр.

Нагадаємо, напередодні президентка Естонії Керсті Кальюлайд дала інтерв’ю "Європейській правді”. У ньому вона висловила думку, що Європейському Союзу варто було б бути сміливішим у питанні розширення. Разом з цим вона зазначила, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства.