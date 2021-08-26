Кулеба обговорив з головою МЗС Ізраїлю пам’ятні заходи до роковин Бабиного Яру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із альтернативним прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Ізраїль Яіром Лапідом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Глави української та ізраїльської дипломатії із приємністю відзначили інтенсивний політичний діалог України та Ізраїлю, обговорили обмін візитами найвищого та високого рівня найближчим часом, зокрема участь ізраїльської делегації в комеморативних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру”, - йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба розповів Яіру Лапіду про підсумки установчого саміту Кримської платформи 23 серпня в Києві.

Окремою темою розмови стали поїздки громадян в умовах пандемії COVID-19.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Він запросив Беннета відвідати Україну та запросив Ізраїль приєднатися до Кримської платформи.