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Майже 30 тисяч туристів із арабських країн відвідали Україну цього літа

Суттєво зріс в'їзд громадян Саудівської Аравії та Катару.

Майже 30 тисяч туристів із арабських країн відвідали Україну цього літа
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

Майже 30 тисяч туристів із арабських країн відвідали Україну за останні два місяці.

Про цпе повідомив начальник відділу прикордонної служби "Бориспіль-1" Віталій Титовець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього року у зв'язку з відкриттям нових маршрутів, а саме - маршрутів із арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія, у нас суттєво зріс в'їзд громадян Саудівської Аравії, Катару. За останні два місяці до нас в'їхали майже 30 тис. лише таких іноземних туристів", - сказав Титовець на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" у Києві.

Він зазначив, що через пункт пропуску "Бориспіль" пасажиропотік за цей туристичний сезон зріс майже на 25%.

"За період із червня до серпня 2021 року через пункт пропуску "Бориспіль", це основний термінал D, у нас перетнули кордон майже 3 млн осіб. Це на в'їзд і на виїзд із території України", - пояснив Титовець.

При цьому уточнив, що на в'їзд до України було пропущено майже 300 тис. іноземців.

За словами Титовця, також цього року в пункті пропуску "Бориспіль" було зафіксовано 11 випадків відмов у неправомірній вигоді на загальну суму майже $11,6 тис.

Нагадаємо, українці у першому півріччі 2021 року найчастіше відвідували Польщу: до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян. Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (порівняно з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина – там побували 774,5 тис. українців. На третій сходинці - Єгипет із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України.

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