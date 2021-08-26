Майже 30 тисяч туристів із арабських країн відвідали Україну за останні два місяці.

Про цпе повідомив начальник відділу прикордонної служби "Бориспіль-1" Віталій Титовець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього року у зв'язку з відкриттям нових маршрутів, а саме - маршрутів із арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія, у нас суттєво зріс в'їзд громадян Саудівської Аравії, Катару. За останні два місяці до нас в'їхали майже 30 тис. лише таких іноземних туристів", - сказав Титовець на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" у Києві.

Він зазначив, що через пункт пропуску "Бориспіль" пасажиропотік за цей туристичний сезон зріс майже на 25%.

"За період із червня до серпня 2021 року через пункт пропуску "Бориспіль", це основний термінал D, у нас перетнули кордон майже 3 млн осіб. Це на в'їзд і на виїзд із території України", - пояснив Титовець.

При цьому уточнив, що на в'їзд до України було пропущено майже 300 тис. іноземців.

За словами Титовця, також цього року в пункті пропуску "Бориспіль" було зафіксовано 11 випадків відмов у неправомірній вигоді на загальну суму майже $11,6 тис.

Нагадаємо, українці у першому півріччі 2021 року найчастіше відвідували Польщу: до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян. Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (порівняно з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина – там побували 774,5 тис. українців. На третій сходинці - Єгипет із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України.