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У Лондоні затримали чоловіка, який ймовірно ввів шприцом невідому речовину в продукти у супермаркетах

У зв’язку з інцидентом деякий час були зачинені супермаркети Tesco, Sainsbury's і Waitrose.

У Лондоні затримали чоловіка, який ймовірно ввів шприцом невідому речовину в продукти у супермаркетах
Фото: EPA/UPG

У лондонському районі Фулхем 25 серпня затримали чоловіка за підозрою у тому, що він шприцом ввів невідому речовину у продукти в супермаркетах. У зв’язку з інцидентом деякий час були зачинені супермаркети Tesco, Sainsbury's і Waitrose.

Як повідомляє The Sun, чоловіка затримали поліцейські.

Муніципальна влада рекомендувала жителям району позбутися товарів, куплених учора ввечері в цих крамницях.

У повідомленні наголошується, що затриманий був помічений у відділах, де продається м'ясо і швидкозаморожена їжа, яку перед вживанням досить розігріти у мікрохвильовій печі.

Наразі невідомо, скільки невідомо, скільки продуктів ушкоджені та що було у шприцах.

Раніше в Німеччині сім осіб із Дармштадтського технічного університету отруїлися невідомою речовиною. Слідчі встановили, що речовина містилася в молоці і воді.

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