Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд зізналась, що радить не інвестувати в Україну.

"Я як президентка Естонії багато опікуюся економічною дипломатією. Тож я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди. Бо ви можете втратити інвестиції. І у нас вже були такі випадки, коли наші люди втрачали тут власність. І навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, так і не змогли повернути своє майно. І тому я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну", - сказала вона в інтерв'ю "Економічній правді".

Вона додала, що реформа правосуддя в Україні не демонструє прогресу, на якій сподіваються в Європі, і висловила сподівання, що ситуація зміниться.

"Я сподіваюся, що це зміниться, що я зможу спокійно радити естонцям також вкладати гроші в Україну. І це означатиме, що у вас збільшиться кількість інвестицій не лише з Естонії, а й з усього світу, бо бізнес почуватиметься у вас безпечно. Зараз цього немає. Підкреслю, я ціную те, чого досягла Україна. Розумію, що непросто одночасно проводити економічні реформи та вести війну, та аплодую цьому. Але вам досі потрібно дуже багато зробити", - сказала Кальюлайд.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю президентка Естонії сказала, що вступ України в Євросоюз - це перспектива 20 років, а а вступ до НАТО навряд чи буде можливим до деокупації територій.