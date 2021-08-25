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Британія, США, Канада, Швеція та Швейцарія створюють фонд допомоги Україні

Фонд "Партнерство за сильну Україну" повинен почати роботу до грудня.

Британія, США, Канада, Швеція та Швейцарія створюють фонд допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

П'ять країн - Великобританія, США, Канада, Швеція та Швейцарія створюють фонд допомоги Україні для боротьби з дестабілізуючим впливом Росії. 

Про це повідомила пресслужба посольства Британії.

"Сьогодні у Києві Голова МЗС Великої Британії у справах європейського сусідства пані Венді Мортон оголосила про створення нового Фонду "Партнерство за сильну Україну". Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США допоможуть пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Фонд розпочне свою роботу до грудня 2021 року і має на меті залучити до £35 млн від донорів протягом трьох років.

Зазначають, що гроші будуть спрямовані на зміцнення спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту з Росією, наприклад, - забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України.

"Це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними конфліктом", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, у вересні також Єврокомісія повернеться до питання виділення Україні 600 млн євро. Про це домовились міністр фінансів Сергій Марченко та відповідальний за економіку виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Раніше, у червні, Пентагон оголосив про те, що Київ отримає від США другий пакет військової допомоги на $150 млн.  Міноборони Сполучених Штатів пояснило надання військової допомоги істотним прогресом, якого Україна досягла в реформі сфери оборони.

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