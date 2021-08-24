В ООН заявили про масові злочини і страти в Афганістані

Етнічні та релігійні меншини в Афганістані піддаються ризику насильства та репресій.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність достовірних повідомлень про масові злочини талібів у Афганістані включно зі стратами цивільних осіб та службовців сил безпеки, які здалися.

Про це вона повідомила під час виступу перед Радою з прав людини, пише Reuters.

Бачелет підкреслила, що ставлення талібів до жінок та дітей стане основною червоною лінією.

За її словами, етнічні та релігійні меншини в Афганістані піддаються ризику насильства та репресій.

Високопоставлений дипломат колишнього афганського уряду Насір Ахмад Андіша закликав до відповідальності за дії "Талібану" та описав "невизначену та жахливу" ситуацію, коли мільйони людей непокояться за своє життя.

Незалежні експерти ООН з прав людини зробили спільну заяву про те, що багато афганців змушені переховуватися, оскільки таліби обшуковують будинки та захоплюють власність.

Нагадаємо, що "Талібан" загальну амністію для членів поваленого уряду та тих, хто їх підтримував. Втім іще до того, як "Талібан" зайшов у Кабул, правозахисники заявляли про вбивства на ґрунті помсти з боку бойовиків "Талібану".