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Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС у секторі Гази

На такий крок пішли у відповідь на запуск вогняних куль. 

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС у секторі Гази
Фото: twitter.com/IDF

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС у секторі Гази у відповідь на запущені "вогняні" кулі, що спричнили пожежі. Про це у Twitter повідомили ізраїльські Збройні сили. 

"Все літо "ХАМАС" запускає повітряні кулі для підпалу з Гази в Ізраїль. У відповідь на поновлені сьогодні атаки "ХАМАС" ми завдали удару по виробництву зброї, майданчику для запуску ракет та входах у тунель у Газі", – зазначили військові.

Збройні сили Ізраїлю зазначили, що продовжать реагувати на терористичні дії з Гази.

Нагадаємо, що в липні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) нанесла удари по декільком цілям у Газі у відповідь на так звані вогняні кулі, запущені з території Сектора. Кулі призвели до пожеж на ізраїльському сході.

За 11 днів протистояння між Ізраїлем і ХАМАС в травні загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.

Однак уже в червні Ізраїль завдав ударів по об'єктам ХАМАС у відповідь на випущені кулі з запалювальною сумішшю, які призвели до кількох пожеж.

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