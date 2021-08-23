Представниця США на Кримській платформі: "Хочемо поставити Росію на її місце і добитися припинення втручання на сході і в Криму"

Представниця США на Кримській платформі, міністр енергетики Дженіффер Гренгольм засвідчила засудження незаконної агресії Криму з боку Росії.

У межах саміту Кримської платформи вона наголосила, що Штати підтримували Україну всі 30 років її незалежності і ще більше відносини зміцняться під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена наступного тижня.

"Хочемо заявити про підтримку України, ваших реформ, роботи щодо євроатлантичних прагнень. Підтримуємо вашу боротьбу з корупцією та в більш серйозному сенсі – боротьбу з російською агресією", – заявила пані міністр.

Вона нагадала, що тільки за перший рік початку війни Росії проти України, 2014 р., Штати надали Україні 4,9 млн доларів. Гренгольм запевнила, що допомога триватиме і далі.

"Ми будемо надавати підтримку Збройним силам України, зокрема, щодо захисної зброї і обладнання, яких Україна потребує у зв'язку з російською агресією", – заявила вона.

Гренгольм додала: "Хочемо поставити Росію на її місце і добитися припинення втручання на сході України та анексії Криму. Ми абсолютно віддано працюємо в напрямку допомоги з вирішенням конфлікту. Вважаємо, що Кримська платформа дійсно донесе до всіх думку, що Крим – це Україна і що Росію потрібно притягти до відповідальності за її агресію".

Нагадаємо, що від Штатів спочатку планували відправити міністра транспорту, однак 20 серпня вирішили замінити його на Гренгольм. 24 серпня Дженніфер Гренгольм та члени делегації візьмуть участь у військовому параді до Дня Незалежності України на Майдані Незалежності, після чого відбудеться офіційний прийом у Маріїнському палаці.