Санкції Словаччини проти Росії триватимуть, доки триватиме окупація, - прем'єр Хегер

“Ситуація з Кримом віддзеркалює ті виклики, з якими ми стикаємося. Безпека в Європі – не може сприйматися як даність, за це варто боротися”.

Прем’єр Словацької Республіки Едуард Хегер заявив, що Україна має повну підтримку Словаччини у боротьбі за відновлення територіальної цілісності, неподільності.

Про це він заявив під час установчого саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня.

“Чиясь сила – не аргумент і ознака правоти. Це не значить, що кордони можна перекреслювати власними силами як заманеться. Ми не визнаємо цю анексію. У цьому Україна має повну нашу підтримку у своїй боротьбі за відновлення територіальної цілісності, неподільності”, – сказав він.

Хегер додав, що словацькі санкції проти Росії триватимуть, доки триватиме окупація українських територій.

“Ситуація з Кримом віддзеркалює ті виклики, з якими ми стикаємося. Донбас, Крим – непоодинокі випадки. Безпека в Європі – не може сприйматися як даність, за це варто боротися”, – зазначив він.

Прем’єр підкреслив, що йдеться не просто про відверто збройні аспекти, але й про гібридні зусилля підірвати нашу єдність, нашу відданість спільній ідеї.

“І саме через це ми сьогодні заявляємо Україні: “Ви не самі. Ми будемо допомагати вам відновлювати вашу територіальну цілісність”, - сказав Хегер.

Нагадаємо, у Києві триває інавгураційний саміт Кримської платформи, участь у якому беруть представники 46 держав і міжнародних організацій.

На рівні президентів представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Угорщина, Словаччина, Словенія, Молдова, Фінляндія. На рівні прем'єр-міністрів представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Дві держави представлені на рівні глав парламентів – Швейцарія і Чехія. Від 14 держав приїхали представники уряду: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

США прислали міністра енергетики. Європейську комісію представляє віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи представлятиме генсекретар, ГУАМ також представлений на рівні генсекретаря.