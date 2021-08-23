Президент Латвії закликав створювати групи з підтримки Кримської платформи у парламентах

"Також було б доцільно подумати про створення груп з підтримки КП у міжпарламентських міжнародних асоціаціях".

Президент Латвії Егілс Левітс пропонує створити групи з підтримки Кримської платформи у парламентах та у міжнародних асоціаціях.

Про це він заявив під час інавгураційного саміту Кримської платформи.

Він нагадав, що у литовському парламенті була створена група з підтримки КП. Відтак Левітс запропонував іншим парламентам подумати про доцільність створення таких самих груп.

“Ми також вважаємо було б доцільно подумати про створення груп з підтримки КП у міжпарламентських міжнародних асоціаціях”, – сказав Левітс.

Президент Латвії додав, що це сприяло б досягнення цілей платформі, підтримки релевантності питання Криму у міжнародному порядку денному.

Нагадаємо, у Києві розпочався інавгураційний саміт Кримської платформи, участь у якому беруть представники 46 держав та міжнародних організацій.

На рівні президентів представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Угорщина, Словаччина, Словенія, Молдова, Фінляндія. На рівні прем'єр-міністрів представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Дві держави представлені на рівні глав парламентів – Швейцарія і Чехія. Від 14 держав приїхали представники уряду: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

США прислали міністра енергетики. Європейську комісію представляє віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи представлятиме генсекретар, ГУАМ також представлений на рівні генсекретаря.