У Данії завершилося прокладання труб "Північного потоку-2"

У виключній економічній зоні Данії завершився процес прокладання труб другої нитки російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це пише Укрінформ з посиланням на систему позиціонування суден MarineTraffic.
Згідно з даними системи, процес було закінчено 22 серпня.
“Російське трубоукладальне судно "Fortuna" перетнуло кордон данської виключної економічної зони поруч з Померанською бухтою”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок, 23 серпня, у Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США, на якій обговорюватимуть питання транзиту газу через Україну.
Володимир Зеленський заявив, що не помічати, що “Північний потік-2” є зброєю, – неправильно.
Раніше президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.
Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.
Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2".