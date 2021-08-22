У Данії завершилося прокладання труб "Північного потоку-2"

У виключній економічній зоні Данії завершився процес прокладання труб другої нитки російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Укрінформ з посиланням на систему позиціонування суден MarineTraffic.

Згідно з даними системи, процес було закінчено 22 серпня.

“Російське трубоукладальне судно "Fortuna" перетнуло кордон данської виключної економічної зони поруч з Померанською бухтою”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок, 23 серпня, у Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США, на якій обговорюватимуть питання транзиту газу через Україну.

Володимир Зеленський заявив, що не помічати, що “Північний потік-2” є зброєю, – неправильно.

Раніше президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2".