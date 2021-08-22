Україна та Грузія мають усі передумови для розширення інвестиційного співробітництва.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі 22 серпня.

Очільники Урядів обговорили можливість участі бізнесу обох країн у процесі приватизації, розвитку спільних високотехнологічних виробництв та в інфраструктурних проєктах.

Фото: kmu.gov.ua/news

Шмигаль підкреслив, що динаміка двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Грузією вийшла на позитивний тренд, досягнувши за підсумками 5 місяців 2021 року 32% зростання.

“Сподіваюся, нам вдасться розвинути його після експертних перемовин у рамках Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва, десяте засідання якої заплановано провести у Тбілісі наприкінці вересня цього року”, – сказав Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль висловив зацікавленість у подальшому інтенсивному розвитку транзитного потенціалу залізниць України та Грузії із використанням наявної інфраструктури Чорноморських портів і переправ між державами.

Фото: kmu.gov.ua/news

Прем’єр-міністри України та Грузії домовилися продовжувати спільну роботу з Європейською Комісією для забезпечення сприятливих умов розвитку контейнерно-фідерного сполучення між морськими портами України, Грузії та держав ЄС.

Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі також детально обговорили взаємодію України та Грузії на міжнародному рівні, зокрема координацію спільних кроків з метою пришвидшення набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

Фото: kmu.gov.ua/news

Прем’єр-міністр Грузії зі свого боку зауважив, що сторони інтенсифікували двостороннє співробітництво та перейшли на новий рівень. Зокрема, країни працюють у напрямку енергетики, транспорту та цифрового ринку.

“Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми розглянули ті кроки, які мають бути зроблені, щоб наш товарообіг досяг 1 млрд доларів. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії до України та громадян України до Грузії”, – відзначив Іраклій Гарібашвілі.

Фото: kmu.gov.ua/news

Фото: kmu.gov.ua/news

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський відвідав Грузію, де підписав Декларацію Батумського саміту, схвалену главами держав Асоційованого тріо, щодо європейської інтеграції.