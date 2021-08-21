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З аеропорту Кабула вилетів український літак з евакуйованими

Кількість евакуйованих громадян уточнюється.

З аеропорту Кабула вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан)”, – йдеться у повідомленні.

Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.

Фото з аеродрому Ісламабад, перед вильотом до Кабулу.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото з аеродрому Ісламабад, перед вильотом до Кабулу.

Зазначимо, літак ЗСУ перебуває на Близькому та Середньому Сході для евакуації українців та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" 15 серпня зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 людей з України та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути. 

Пізніше в МЗС повідомили, що бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців.

18 серпня Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян.

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