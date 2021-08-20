США можуть знищити техніку, що дісталася талібам, за допомогою авіаударів, - Reuters

Наразі США не поспішають з цим, оскільки побоюються, що такі дії можуть викликати невдоволення талібів, тоді як зараз головною метою Сполучених Штатів є евакуація людей.

Адміністрація президента Джо Байдена розглядає кілька варіантів як вчинити з технікою і зброєю, які дісталися талібам в ході стрімко захоплення території Афганістану. Серед них - знищення за допомогою авіаударів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні особи.

Наразі США не поспішають з цим, оскільки побоюються, що такі дії можуть викликати невдоволення талібів, тоді як зараз головною метою Сполучених Штатів є евакуація людей.

Як зазначив інший чиновник, за даними американської розвідки таліби контролюють понад 2000 бронетранспортерів, зокрема американські Хамві, і до 40 літаків, потенційно включаючи UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні вертольоти і військові дрони ScanEagle.

"Ми вже бачили бойовиків Талібану, озброєних американською зброєю, яку вони захопили у афганських сил. Це є значною загрозою для Сполучених Штатів і наших союзників", - сказав член Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Мак-Кол.

Нинішні і колишні офіційні особи США висловлюють побоювання, що ця зброя може бути використано для вбивства мирних жителів, бути захоплена іншими військовими угрупуваннями, такими як Ісламська держава, для нападу на інтереси США в регіоні або навіть потенційно може бути передана противникам, включаючи Китай і Росію.

Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ у квітні 2021 року. Станом на 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, в тому числі Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані того самого дня втік за кордон. наразі він разом з родиною перебуває в ОАЕ.

Вчора радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав захоплення Талібаном “значної кількості” військової техніки, яку США надали Афганським національним силам безпеки.