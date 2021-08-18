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Президент Афганістану з родиною перебуває в ОАЕ

Після захоплення талібами Кабула Гані втік з країни.

Президент Афганістану з родиною перебуває в ОАЕ
Фото: ЕРА/UPG

Президент Афганістану Ашраф Гані та його сім'я, які втекли у неділю з країни, перебувають в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Цю інформацію підтвердило МЗС ОАЕ, передає Reuters.

"Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані та його родину в країні з гуманітарних міркувань", - йдеться у заяві міністерства.

Інших деталей не повідомляють.

Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ у квітні 2021 року. Станом на 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, в тому числі Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані цього самого дня втік за кордон. Його точне місцеперебування було невідоме.

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