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Співзасновник "Талібану" мулла Барадар повернувся в Афганістан з вигнання

Лідер ісламістів прилетів у Кандагар з Катару.

Співзасновник "Талібану" мулла Барадар повернувся в Афганістан з вигнання
Мулла Барадар (в центрі) на переговорах у Москві, березень 2021 року
Фото: EPA/UPG

Співзасновник ісламістського руху "Талібан" мулла Абдул Гані Барадар повернувся в Афганістан після багаторічного вигнання.

Про це пише Al Jazeera.

Він прилетів з Катару в Кандагар вночі у вівторок. Це місто було духовним центром руху "Талібан" та їх столицею під час першого приходу до влади наприкінці в 90-х роках.

У соцмережах з'явилося відео, на якому місцеві жителі вітають автомобіль Барадара, який рухається дорогою з аеропорту.

Барадар був заступником мулли Мохамеда Омара, який був фактичним керівником Афганістану в 1996-2001 роках. У 2010-2018 роках Барадар знаходився у пакистанській в'язниці, після чого його відпустили для проведення мирних переговорів зі США.

Саме Барадар на початку 2020 року підписав угоду про виведення американських військових.

Нагадаємо, що законний уряд Афганістану здав владу талібам, президент Ашраф Гані втік з країни.

Після втечі Гані формальна влада перейшла до його заступника Амрулли Салеха. Він заявив, що знаходиться на території Афганістана і не збирається здаватися талібам.

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