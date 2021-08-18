Папа Римський закликав вакцинуватися проти коронавірусу

Папа Римський Франциск закликав людей зробити щеплення проти коронавірусу "на благо всіх" і зазначив, що вакцинація зможе покласти край пандемії.

Про це повідомляє Reuters.

"Завдяки Божій благодаті та праці багатьох людей у нас тепер є вакцини, які захищають від COVID-19. Вони дають нам надію на закінченні пандемії, але тільки в тому випадку, якщо вони будуть доступні для всіх, і якщо ми працюватимемо разом",- сказав Франциск.

Як зазначає видання, вакцини наразі вже широко доступні у переважно заможних країнах. Однак, через недовіру та вагяння багато людей відмовляються від них, що робить їх вразливими до, зокрема, нового штаму Дельта. Бідніші крани, взагалі досі не мають доступу до великих запасів вакцин.

"Вакцинація - це простий, але глибокий спосіб сприяння спільному благу та турботі один про одного, особливо про найбільш уразливих. Я молю Бога, щоб кожен міг внести свою маленьку піщинку, свій власний маленький жест любові", - сказав Папа у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, сам Папа Франциск отримав перше щеплення ще у січні, а в березні - повністю вакцинувався проти ковіду.

"Я вважаю, що з етичної точки зору кожен повинен вакцинуватися, це етичний момент, тому що ви ризикуєте не тільки своїм здоров'ям, своїм життям, але і життями інших. Наступного тижня ми почнемо це робити тут, у Ватикані, і я зарезервував зміну. Це повинно бути зроблено", - сказав тоді він.

17 грудня 2020 року Папі Римському виповнилося 84 роки, а у 21 він переніс важку пневмонію, через яку була видалена частина його правої легені. Через це завжди вважалося очевидним, що він буде одним з перших, хто буде вакцинований у Ватикані, в тому числі і для того, щоб подати приклад.