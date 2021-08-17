В Україні 890 випадків ковіду за добу, 27 людей померли

Найбільше нових хворих виявили у Києві, Одеській та Харківській областях.

За добу 15 серпня в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 81 дитина і 10 медпрацівників.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 379 осіб, від коронавірусу одужали 433 пацієнти, 27 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 267 219 осіб, одужали від коронавірусу 2 197 508 людей, від ускладнень захворювання померли 53 296 пацієнтів.

Учора проти COVID-19 вакциновано 123 637 людей. Одну дозу отримали 70 405 осіб, повністю імунізовані - 53 232 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей. Загалом проведено 7 584 403 щеплення.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що черговий пік захворюваності на ковід в України, як і 2020 року, припаде на жовтень-листопад.