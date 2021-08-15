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За добу в Україні підтвердили 695 випадків ковіду

Летальних випадків – 17.

За добу в Україні підтвердили 695 випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За суботу, 14 серпня в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

Летальних випадків – 17.

Також за минулу добу госпіталізовано 569 осіб, одужало 238 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 15 456 осіб, методом ІФА – 2 494 і експрес-тестами – 12 848.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 265 912 осіб, одужало – 2 196 827, летальних випадків – 53 255 і проведено 11 667 597 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, станом на 12 серпня в Україні підтвердили 300 випадків зараження штамом коронавірусу "дельта"

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