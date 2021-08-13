В Україні підтверджено 300 випадків штаму "дельта"

Із них 12 – у Києві.

Станом на 12 серпня в Україні підтвердили 300 випадків зараження штамом коронавірусу "дельта". Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише "Суспільне".

Із них у Києві зафіксовано 12 випадків.

Штам "дельта" вважається агресивнішим за початковий ваірант ковіду та його наступні мутації. Він частіше призводить до госпіталізацій та збільшує ризик потрапляння до реанімації.

В прогнозі Національної академії наук України зазначено, що захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%. Станом на 11 серпня величина цієї частки була невідома.

На Вінничині померли троє пацієнтів, у яких діагностували "дельту", в Житомирській області – одна.

На тлі поширення нового штаму МОЗ зменшило інтервал між двома вакцинацами Coronavac з 28 до 14 днів.