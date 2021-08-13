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В Україні підтверджено 300 випадків штаму "дельта"

Із них 12 – у Києві. 

В Україні підтверджено 300 випадків штаму "дельта"
Фото: EPA/UPG

Станом на 12 серпня в Україні підтвердили 300 випадків зараження штамом коронавірусу "дельта". Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише "Суспільне".

Із них у Києві зафіксовано 12 випадків. 

Штам "дельта" вважається агресивнішим за початковий ваірант ковіду та його наступні мутації. Він частіше призводить до госпіталізацій та збільшує ризик потрапляння до реанімації. 

В прогнозі Національної академії наук України зазначено, що захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%. Станом на 11 серпня величина цієї частки була невідома. 

На Вінничині померли троє пацієнтів, у яких діагностували "дельту", в Житомирській області – одна.

На тлі поширення нового штаму МОЗ зменшило інтервал між двома вакцинацами Coronavac з 28 до 14 днів. 

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