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МОЗ зменшило інтервал між дозами CoronaVac до 14 днів

Медики хочуть вакцинувати якомога більше людей перед новою хвилею ковіду.

МОЗ зменшило інтервал між дозами CoronaVac до 14 днів
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я скоротило інтервал між введенням першої та другої доз вакцини CoronaVac/Sinovac з 28 до 14 днів. 

Про це повідомила пресслужба МОЗ у четвер, 12 серпня.

Рішення прийнято "у зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Дельта», поступовим зростанням захворюваності в Україні та необхідністю якнайшвидше забезпечити захистом якомога більше українців".

МОЗ вважає, що скорочення інтервалу не матиме негативного впливу на ефективність вакцини.

За даними різних досліджень, узагальненими Стратегічною консультативною групою експертів, що консультує ВООЗ, після вакцинації двома дозами з інтервалом у 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалась від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації сягала 100%.

Останнє дослідження 3-ї фази в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%.

Нагадаємо, що вакцину CoronaVac в Україні отримали 1,22 млн осіб (майже 28% від загальної кількості вакцинованих).

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