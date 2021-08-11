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В Україні 1 122 випадки ковіду за добу, 25 людей померли

Учора було госпіталізовано 648 осіб.

В Україні 1 122 випадки ковіду за добу, 25 людей померли
Фото: ЕРА/UPG

За добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 54 дитини і 31 медпрацівник.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 648 осіб, від коронавірусу одужали 1 160 пацієнтів, 25 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 261 354 особи, одужали від коронавірусу 2 193 752 людини, від ускладнень захворювання померли 53 149 пацієнтів.

Як повідомляли, МОЗ проситиме Кабмін продовжити карантин ще на два місяці - до кінця жовтня.

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