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У Білій Церкві у сімох людей, які отруїлися в кафе, виявили сальмонельоз

Відсторонено від роботи п'ятьох працівників закладу, які працював без проходження медогляду.

У Білій Церкві у сімох людей, які отруїлися в кафе, виявили сальмонельоз
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

У місті Біла Церква Київської області зареєстровано спалах сальмонельозу. 31 липня захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із закладів громадського харчування міста.

Про це повідомила Білоцерківська райдержадміністрація.

Зазначається, що станом на 6 серпня нових випадків захворювання не зареєстровано.

Під час розслідування причин спалаху проведено перевірку закладу на предмет дотримання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, в результаті якого виявлено низку порушень: не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв; виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації; до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження. 

Фахівці відібрали зразки для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори. Також персонал закладу обстежили на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

Наразі робота закладу призупинена. Відсторонено від роботи п'ятьох осіб з числа персонал закладу, які працювали без проходження медогляду.

Непридатну до споживання продукцію вилучено з обігу та передано на утилізацію.

Керівник закладу отримав Припис про усунення порушень вимог законодавства та на нього складено Протокол про адміністративне правопорушення. 

Нагадаємо, у липні ресторанам у Львівській області заборонили готувати салати з майонезом і заварні тістечка. Рішення пов'язане з масовим отруєнням, що сталося в селищі Куликів після святкування в одному з місцевих ресторанів.

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