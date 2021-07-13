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Ресторанам у Львівській області заборонили готувати салати з майонезом і заварні тістечка

Рішення пов'язане з масовим отруєнням на минулому тижні.

Ресторанам у Львівській області заборонили готувати салати з майонезом і заварні тістечка
Фото: Анна Стешенко

Львівська обласна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила заборонити готування страв, які швидко псуються, у ресторанах та кафе регіону.

Про це повідомляється на сайті Львівської обласної державної адміністрації.

Рішення пов'язане з масовим отруєнням, що сталося в селищі Куликів після святкування в одному з місцевих ресторанів.

"Упродовж 6-8 липня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували понад 20 людей, з них 8 дітей з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Всі вони 4 липня харчувались під час святкування в ресторані «Панський Книш», що у смт. Куликів Львівського району  по вул. Шевченка, 12. При поступленні стан пацієнтів був середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Комісія визнала цю подію як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня. Тому, щоб не допустити такої ситуації в майбутньому, керівникам територіальних громад Львівщини доручили зобов’язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечних в епідемічному відношенні страв. Зокрема, ресторанам і кафе заборонять готувати салати з майонезом чи сметаною та кондитерські вироби з заварним кремом. Також заборонять реалізацію страв, що особливо швидко псуються, у тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Окрім того, у всі закладах харчування мають бути умови для дотримання правил особистої гігієни, запас миючих засобів і антисептиків.

Незабаром в ЛОДА проведуть нараду із представниками бізнесу та регіональної влади, щоб повідомили їх про прийняте рішення.

Нагадаємо, що останнім часом масові отруєння сталися також у Харкові та Вінницькій області.

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