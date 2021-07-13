​Суд скасував рішення Миколаївської міськради про регіональний статус російської мови

Досі в силі залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад і в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним і скасував рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Після повторного звернення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя до генерального прокурора України Ірині Венедіктової Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним і скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної", - написав він у фейсбуці.

Кремень висловив сподівання, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безоплатні курси з вивчення української мови, а також буде призначено профільного заступника міського голови з питань мовної політики.

Кремень додав, що досі у силі залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад і в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

"Питання скасування ще чинних антиконституційних рішень постійно перебуває у нас контролі", - зазначив він.

Нагадаємо, російська мова отримала в Миколаївській області статус регіональної після скандального закону про мови Ківалова-Колесніченка. У лютому 2018 року КСУ визнав, що цей закон не відповідає Конституції. У липні 2018 року Миколаївський суд позбавив російську мову статусу регіональної.

У лютому мер Миколаєва Олександр Сенкевич на засіданні міської ради синхронно перекладав виступи депутатів ОПЗЖ, які відмовилися говорити українською.

У травні цього року Миколаївська міськрада не позбавила російську мову статусу регіональної, оскільки депутатам не вистачило голосів для прийняття рішення.

Також у травні суд скасував рішення Харківської міськради про регіональну мову.