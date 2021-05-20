Миколаївська міськрада не позбавила російську мову статусу регіональної

Депутатам не вистачило голосів для прийняття рішення.

Миколаївська міська рада не зміг скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися ухвалити рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 «Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва»", - написав він у фейсбуці.

Кремінь наголосивю Що зкон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", рішення Конституційного Суду від 28.02.2018 № 2-р/2018, як і основний закон - Конституція України, неухильні до виконання на всій території держави.

"Найкраща «слава» для таких обранців - оприлюднення їхніх прізвищ та публічні пояснення своїм виборцям. Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування. Миколаїв - українське місто!", - додав мовний омбудсман.

Нагадаємо, у лютому мер Миколаєва Олександр Сенкевич на засіданні міської ради синхронно перекладав виступи депутатів ОПЗЖ, які відмовилися говорити українською.

Російська мова отримала в Миколаївській області статус регіональної після скандального закону про мови Ківалова-Колесніченка. У лютому 2018 року КСУ визнав, що цей закон не відповідає Конституції. У липні 2018 року Миколаївський суд позбавив російську мову статусу регіональної.