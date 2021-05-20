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​Комісія Київради підтримала проєкт рішення по демонтажу пам'ятного знаку дружби Києва та Москви

Тепер документ мають розглянути на сесії міської ради.

​Комісія Київради підтримала проєкт рішення по демонтажу пам'ятного знаку дружби Києва та Москви
Пам'ятний знак дружби Києва та Москви
Фото: kp.ua

Комісія Київської міської ради підтримала проєкт рішення по демонтажу пам'ятного знаку дружби Києва та Москви.

Про це повідомляє корреспондент LB.ua з засідання комісії.

Так, на засідання комісії з питань власності винесли проєкт рішення депутатки Київради Аліни Михайлової щодо демонтажу пам'ятника, після того, як КМДА раніше відмовила у цьому питанні після звернення депутатки.

Нині, після рішення комісії, проєкт рішення виноситься на голосування до депутатів Київради. Після голосування депутатами за проєкт рішенння, КП по утриманню зелених насаджень Голосіївського району протягом 30 має демонтувати знак.

"Чудово, що проєкт прийняли. Його далі чекає сесійна зала та сесія. Перший крок є, але сумно, для такої очевидної дії, як демонтаж пам'ятного знаку "дружби" з агресором, приходиться проходити такий шлях: робити проєкт рішення, проходити комісію, виносити на рішення сесії" - розповіла LB.ua Аліна Михайлова.

Нагадаємо, у квітні київська влада відмовилась демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви. Чиновники агрументували це тим, що пам'ятник досі знаходиться на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва як основний засіб зовнішнього благоустрою з балансовою вартістю 105 500,00 грн.

Також серед аргументів зазначали, що станом на сьогодні немає порядку демонтажу пам'ятників з інформацією про міста держави-агресора.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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