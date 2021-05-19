Громада намагалась демонтувати незаконно встановлений паркан, на який забудовник не має дозвільних документів, а також завадити засипати озеро.

Фото: Макс Требухов

В столиці представники місцевої громади вийшли на акцію протесту проти забудови озера Вирлиця. В ході мітингу активісти намагалися повалити паркан будівництва, після чого почалася штовханина з правоохоронцями.

Як повідомляє кореспондент Lb.ua з місця події, в акції взяли участь близько 100 людей.

“Захищаючи озеро, ми боремося не тільки за збереження цінної екосистеми, але найперше за безпеку і якість життя кожного з нас! Чим дихати, де гуляти і які пейзажі споглядати за вікном має вирішувати громада - тобто ми з тобою. Скажи голосно своє "ні" бетонному гетто і корумпованим забудовникам. Переходь на бік озера, Вирлиця має жити!” - йдеться на сторінці акції у Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Зі слів учасників акції, громада намагалась демонтувати незаконно встановлений паркан, на який забудовник не має дозвільних документів, а також не дати продовжувати засипати озера.

За інформацією кореспондента LB.ua, під час акції відбулися сутички між активістами та правоохоронцями. В ході заворушень силовики зламали камеру журналісту Дмитру Перову, який перебував на місці події.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 13 травня кілька десятків велосипедистів провели акцію біля будівлі Кабінету міністрів та Київської міської державної адміністрації.