Зловмисники отримували від $600 до $1 тис. лише за один транспортний засіб.

Служба безпеки України викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби на хабарництві. За грошову винагороду посадовець допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі з іноземною реєстрацією в режимі тимчасового ввезення (до 1 року) через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для реалізації свого наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували йому "клієнтів" та виступали у якості посередників.

В результаті роботи схеми зловмисники отримували від $600 до $1 тис. лише за один транспортний засіб.

Одного з фігурантів затримали після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди, в розмірі $3 тис. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди складала $4,2 тис.

На даний час проводяться обшуки за робочими та домашніми адресами фігурантів та перевіряється інформація щодо причетності до її функціонування співробітників Держмитслужби.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, 12 травня Володимир Зеленський підписав пакет законопроєктів для пільгового розмитнення "євроблях", прийнятий Радою у квітні. Ці документи тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів.

Так, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку. Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника. На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" і вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

У 2018 році Верховна Рада вже намагалася розв'язати проблему євроблях і ухвалила два закони. Перший ввів нову формулу акцизного податку, який розраховують як множення базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об'єму двигуна) на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років). Другий сильно підвищив розміри штрафів за порушення термінів перебування євроблях в Україні.

Крім того, з 25 листопада 2018 року до 24 лютого 2019 року діяв пільговий період, за час якого українці розмитнили за зменшеними ставками податків 218 тисяч автомобілів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

Ухвалені закони не зупинили протести "євробляхарів", тож народні депутати знову вирішили піти на поступки власникам нерозмитнених авто і створили, як було анонсовано "останній пакет" законопроєктів щодо цього.