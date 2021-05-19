Зеленський увів у дію рішення РНБО про загальнонаціональну цифрову телемережу Multiplex

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки.

Відповідний указ №198/2021 опублікований на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки", - зазначається в документі.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв'язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

На ці потреби уряд має перебачити залучення коштів в обсязі 490 млн гривень під державні гарантії.

Крім того, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв'язку та ТБ до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.

Також рішення РНБО містить пропозиції щодо зміни держбюджету на 2021 рік, якими пропонується передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб'єктам господарювання – резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників оборонних закупівель: Міністерству оборони України – 15 510,0 млн гривень; Міністерству внутрішніх справ України – 4000,0 млн гривень; Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – 490,0 млн гривень.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 14 травня РНБО ухвалила рішення про необхідність побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex MX-7 для протидії пропаганді. Оператором мережі визначено державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ, входить в сферу управління Держспецзв'язку).

Очікується, що вже до кінця 2021 року телемережа забезпечить доступ до цифрового телемовлення на 95% підконтрольної території України.

Телемережа транслюватиме не менше 12 каналів: перш за все державні телекомпанії і Суспільне мовлення.