"Справа Шеремета": суд продовжив домашній арешт Кузьменко та зобов'язання Дугарь до 18 липня

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід двом обвинувачуваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 18 липня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, Юлія Кузьменко залишається під домашнім арештом, а стосовно Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

"Клопотання прокурора задовольнити. Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинувачуваній Кузьменко до 18 липня. Продовжити термін дії зобов'язань обвинувачуваній Дугарь... до 18 липня", - йдеться в документі, який було зачитано під час судового засідання.

На засіданні суд продовжив вивчення матеріалів справи по суті обвинувачення. Потім прокурори заявили клопотання про продовження запобіжного заходу.

Наступне судове засідання відбудеться 25 травня об 11:00.

Нагадаємо, 30 квітня Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід сержантові пресслужби Сил спеціальних операцій і військовому музиканту Андрієві Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Його обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Також Антоненко носитиме електронний браслет контролю.

Раніше, в березні, у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета.