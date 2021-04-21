Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка

Слідство хотіло знайти під знаряддя вчинення злочину. Ухвала суду дозволила вилучити одяг з принтами, сервери ноутбуків, телефони, зброю, вибухівку, детонатори та інші предмети, на яких могла бути інформація про вчинення злочину. У документі також була вказана аргументація: «Антоненко притримувався радикальних поглядів, воюючи в ООС, а також вміє поводитись з вибухівкою».

20 квітня в Шевченківському райсуді Києва продемонстрували відео з невідкладного обшуку в помешканні спецпризначенця та музиканта Андрія Антоненка – обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Обшук та принти

За словами адвокатів, при обшуку були присутні не уповноважені на проведення цієї слідчої дії співробітники і не вписані в протокол. Натомість, прокурор апелював: слідчому не заборонено залучати інших учасників провадження, тому він і залучив до обшуку керівника органу досудового розслідування, спеціаліста і співробітників карного розшуку. Усі учасники, які вказані в протоколі обшуку, зафіксовані на відео.

Фото: Катерина Петренко

Водночас Тішин відмовився відповісти на питання захисту, на основі яких саме експертних досліджень встановили, що принти в Антоненка та імовірного вбивці журналіста співпадають.

За словами адвоката Станіслава Кулика, вочевидь, проведені на замовлення слідства експертизи вказують, що принт не збігається, а жодних вибухових речовин на одязі не знайдено. Захисник переконує: ці експертні висновки захисту не надавали й до суду не скерували, оскільки вони спростовують версію слідства щодо виконавців.

«Три різні футболки демонструвались вищим керівництвом держави на брифінгу, лише одну з них вилучили в мене. Генерал Нацполіції Коваль також показував різні футболки як один принт, і наголошував: “Ви вже знайомі з цими особами, які вже раніше вчиняли злочини”. Ні я, ні Дугарь, ні Кузьменко їх ніколи не вчиняли, це брехня та маніпуляції органу обвинувачення», – прокоментував обвинувачений.

Разом з тим, адвокат Безпалий переконує: упродовж 24 годин органи обвинувачення не наклали арешт, не повернули тимчасово вилучене майно, тому результативність слідчої дії дорівнює нулю в силу нібито процесуальних зловживань та порушень, які допустили під час обшуку та після нього.

«На протоколі огляду флеш-носіїв підпис слідчої, яка не була присутня під час обшуку. Як суду ідентифікувати, що це оригінал, а не копії? В ухвалі слідчого судді про обшук надано право обшуковувати лише слідчому. Слідчий суддя не зобов’язаний визначати кількість осіб, проте у цій ухвалі чітко визначив, тому інші слідчі фактично вчинили злочин – незаконно проникли в житло Антоненка», – прокоментував адвокат Тарас Безпалий.

Фото: Катерина Петренко Прокурор Михайло Тішин та судді у справі Шеремета

Однак, за словами прокурора, порушень не було.

«Вилучені речі та документи входять до переліку, прописаного в ухвалі на дозвіл обшуку. Одяг з принтами вилучено на підставі ухвали. Він є речовим доказом», – пояснив Михайло Тішин.

Чи підтверджує обшук в Антоненка наявність мотиву вбивати Шеремета?

«Щойно вся країна продивилась малесеньку комунальну квартирку Андрія Антоненка, де він проживав з дружиною та дітьми, проте жодних слідів захоплення величчю арійської раси помічено не було. Ті принти – зовсім інші. Зображення жінки в стилі принт кабаре як взагалі можна було ідентифікувати з величчю арійської раси? Сторона захисту і суспільство хоче зрозуміти мотив. У травні він змінився, себто взагалі зник», – апелював адвокат Віталій Коломієць.

Фото: Катерина Петренко

Обвинувачений спецпризначенець також розповів, як, на його думку, у цій справі з’явився мотив про «велич арійської раси».

“Слідчий Хатинський був в справі Заверухи, де був прописаний дослівно аналогічний мотив вчинення злочину. Коли я спитав у слідчих про мотив, вони відповіли: “Не парься, Андрюха, это мы прицепили с другого дела”. Якось я спитав у слідчої Нікітченко, чому я сиджу, вона відповіла: “Бо я нацист!”. Мене це глибоко шокувало. Я показав їй своє татуювання на нозі Прометея із зіркою Давида. Уявіть її реакцію… Ось така історія», – розповів Антоненко.

21 травня 2020 року слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь. З мотиву прибрали «ультранаціоналістичні ідеї» та «велич арійської раси». Відповідно до нової підозри, «невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансу подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту». Ці невстановлені особи «залучили» нібито виконавців, яких наразі обвинувачують.

Фальшиве алібі

Диск з відео виступу свідка Олексія Єрмілова, який 13 грудня 2019 року забезпечив хибне алібі Антоненку в суді проглянути не вдалося, бо він виявився порожнім. Єрмілов заявляв раніше, шо Антоненко вчив його гри на гітарі, коли вбивали Шеремета.

Натомість, прокурор не планував показати відео з допиту Єрмілова, де той заявив, що сплутав дати. Прокуратура досі обґрунтовує клопотання з проханням продовжити тримання під вартою саме цим неправдивим алібі. Відтак, ризик впливу на свідків щодо зміни відповідних показань нібито актуальний.

Фото: Катерина Петренко

«У слідства немає жодних доказів, що Антоненко просив створити собі хибне алібі. На той час він вже був ув'язненим. Це вигадки органу досудового розслідування, не підкріплені жодним доказом», – наголосив адвокат Круговий.

20 серпня 2020 року Олексій Єрмілов екслюзивно для LB.ua розповів, чому забезпечив хибне алібі Андрію Антоненку.

Нагадаємо, 20 березня прокурор Офісу Генпрокурора Михайло Тішин показав у Шевченківському суді відеозапис із «невстановленою підривницею» журналіста Павла Шеремета. Її помітили поблизу місця паркування незадовго до вибуху його авто. За версією сторони обвинувачення, о 7:20 ранку 20 липня 2016 року ця особа здійснювала стеження та йшла в напрямку руху його авто. Відомо, що раніше слідство впізнавало в ній і Андрія Антоненка, і Юлію Кузьменко.