Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка

Обшук та принти
За словами адвокатів, при обшуку були присутні не уповноважені на проведення цієї слідчої дії співробітники і не вписані в протокол. Натомість, прокурор апелював: слідчому не заборонено залучати інших учасників провадження, тому він і залучив до обшуку керівника органу досудового розслідування, спеціаліста і співробітників карного розшуку. Усі учасники, які вказані в протоколі обшуку, зафіксовані на відео.
Водночас Тішин відмовився відповісти на питання захисту, на основі яких саме експертних досліджень встановили, що принти в Антоненка та імовірного вбивці журналіста співпадають.
За словами адвоката Станіслава Кулика, вочевидь, проведені на замовлення слідства експертизи вказують, що принт не збігається, а жодних вибухових речовин на одязі не знайдено. Захисник переконує: ці експертні висновки захисту не надавали й до суду не скерували, оскільки вони спростовують версію слідства щодо виконавців.
«Три різні футболки демонструвались вищим керівництвом держави на брифінгу, лише одну з них вилучили в мене. Генерал Нацполіції Коваль також показував різні футболки як один принт, і наголошував: “Ви вже знайомі з цими особами, які вже раніше вчиняли злочини”. Ні я, ні Дугарь, ні Кузьменко їх ніколи не вчиняли, це брехня та маніпуляції органу обвинувачення», – прокоментував обвинувачений.
Разом з тим, адвокат Безпалий переконує: упродовж 24 годин органи обвинувачення не наклали арешт, не повернули тимчасово вилучене майно, тому результативність слідчої дії дорівнює нулю в силу нібито процесуальних зловживань та порушень, які допустили під час обшуку та після нього.
«На протоколі огляду флеш-носіїв підпис слідчої, яка не була присутня під час обшуку. Як суду ідентифікувати, що це оригінал, а не копії? В ухвалі слідчого судді про обшук надано право обшуковувати лише слідчому. Слідчий суддя не зобов’язаний визначати кількість осіб, проте у цій ухвалі чітко визначив, тому інші слідчі фактично вчинили злочин – незаконно проникли в житло Антоненка», – прокоментував адвокат Тарас Безпалий.
Однак, за словами прокурора, порушень не було.
«Вилучені речі та документи входять до переліку, прописаного в ухвалі на дозвіл обшуку. Одяг з принтами вилучено на підставі ухвали. Він є речовим доказом», – пояснив Михайло Тішин.
Чи підтверджує обшук в Антоненка наявність мотиву вбивати Шеремета?
«Щойно вся країна продивилась малесеньку комунальну квартирку Андрія Антоненка, де він проживав з дружиною та дітьми, проте жодних слідів захоплення величчю арійської раси помічено не було. Ті принти – зовсім інші. Зображення жінки в стилі принт кабаре як взагалі можна було ідентифікувати з величчю арійської раси? Сторона захисту і суспільство хоче зрозуміти мотив. У травні він змінився, себто взагалі зник», – апелював адвокат Віталій Коломієць.
Обвинувачений спецпризначенець також розповів, як, на його думку, у цій справі з’явився мотив про «велич арійської раси».
“Слідчий Хатинський був в справі Заверухи, де був прописаний дослівно аналогічний мотив вчинення злочину. Коли я спитав у слідчих про мотив, вони відповіли: “Не парься, Андрюха, это мы прицепили с другого дела”. Якось я спитав у слідчої Нікітченко, чому я сиджу, вона відповіла: “Бо я нацист!”. Мене це глибоко шокувало. Я показав їй своє татуювання на нозі Прометея із зіркою Давида. Уявіть її реакцію… Ось така історія», – розповів Антоненко.
21 травня 2020 року слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь. З мотиву прибрали «ультранаціоналістичні ідеї» та «велич арійської раси». Відповідно до нової підозри, «невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансу подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту». Ці невстановлені особи «залучили» нібито виконавців, яких наразі обвинувачують.
Фальшиве алібі
Диск з відео виступу свідка Олексія Єрмілова, який 13 грудня 2019 року забезпечив хибне алібі Антоненку в суді проглянути не вдалося, бо він виявився порожнім. Єрмілов заявляв раніше, шо Антоненко вчив його гри на гітарі, коли вбивали Шеремета.
Натомість, прокурор не планував показати відео з допиту Єрмілова, де той заявив, що сплутав дати. Прокуратура досі обґрунтовує клопотання з проханням продовжити тримання під вартою саме цим неправдивим алібі. Відтак, ризик впливу на свідків щодо зміни відповідних показань нібито актуальний.
«У слідства немає жодних доказів, що Антоненко просив створити собі хибне алібі. На той час він вже був ув'язненим. Це вигадки органу досудового розслідування, не підкріплені жодним доказом», – наголосив адвокат Круговий.
20 серпня 2020 року Олексій Єрмілов екслюзивно для LB.ua розповів, чому забезпечив хибне алібі Андрію Антоненку.
Нагадаємо, 20 березня прокурор Офісу Генпрокурора Михайло Тішин показав у Шевченківському суді відеозапис із «невстановленою підривницею» журналіста Павла Шеремета. Її помітили поблизу місця паркування незадовго до вибуху його авто. За версією сторони обвинувачення, о 7:20 ранку 20 липня 2016 року ця особа здійснювала стеження та йшла в напрямку руху його авто. Відомо, що раніше слідство впізнавало в ній і Андрія Антоненка, і Юлію Кузьменко.