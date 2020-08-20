Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку

Свідок Олексій Єрмілов, який створив неправдиве алібі музиканту та спецпризначенцю Андрію Антоненку, заперечив вплив адвокатів та підозрюваного та нього. За версією слідства, підозрюваний - виконавець вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Мотивація була сказати правду. Але, на жаль, я помилився у датах. Це було особисто моє імпульсивне рішення розповісти, що він перебував у мене вдома тоді, коли вбили журналіста. Я порадився із заступником Генпрокурора Віктором Чумаком, що мені робити, якщо я пам'ятаю, що він був в мене. Спитав, чи потрібно мені кудись йти і це казати. Віктор Чумак сказав: "Так, йди і давай покази". Я перебував тоді в Дніпрі і не зміг прийти на суд у той самий день, але я написав допис у соцмережі, далі зі мною зв'язались журналісти. Я сказав все, що, як мені здавалось, пам'ятав. До цього перевірив з мамою по квитках на літак, що Андрій був в мене в цей тиждень. Але я міг помилитись днем чи двома. Таке буває. Це називається психопатологія повсякденного життя, коли можеш переплутати дати чи слова", - розповів ексклюзивно для LB.ua свідок.

Справа в тому, що 13 грудня Єрмілов у ефірі студії 4-го каналу повідомив, що в день вбивства Шеремета Антоненко був у нього вдома та вчив його гри на гітарі. Проте згодом поліція офіційно спростувала це алібі, а свідок сказав, що помилився у датах. Відтак, алібі виявилося хибним і спричинило хвилю дискредитації Антоненка в інфопросторі. Зокрема, і медійними ресурсами, наближеними до МВС, та офіційними сторінками силових відомств.

Стенограма протоколу допиту свідка Єрмілова. Він засвідчив, що таки радився із тодішнім заступником Генпрокурора Віктором Чумаком.

Водночас, як повідомив свідок, першими із ним зв’язались, перевірили алібі та встановили його неправдивість саме адвокати Антоненка.

"Ми опрацювали геолокацію телефону підзахисного, його сторінку в соцмережі і встановили, що він був в себе вдома на Старовокзальній в ніч вбивства Шеремета. Вказані Єрміловим події мали місце в інший день або інший рік", - повідомив адвокат Кулик.

Далі адвокати в засіданні розповіли про проведену перевірку заяви пана Єрмілова і повідмили, що вона хибна. Окрім того, Кулик зазначив: адвокати Антоненка неодноразово наголошували на тому, що ніколи не подавали клопотання ні від сторони захисту, ні від самого підозрюваного про наявність такого «алібі» та не бажали залучити Єрмілова у якості свідка.

"Цю інформацію розповсюджує та постійно спекулює нею сторона обвинувачення", - резюмував адвокат.

Проте 12 серпня в судовому засіданні прокурор Офісу Генпрокурора Олександр Тарасюк заявив: Антоненко може впливати на свідків, оскільки, нібито, це саме адвокати попрохали Єрмілова створити хибне алібі. Щоправда, доказів на підтвердження цих слів сторона обвинувачення не надала.

"Адвокати не посилалися на ці покази в засіданні. Ми перевірили технічний запис і журнал судових засідань: це наклеп, що я посилався на неправдиве алібі. Ніяких підтверджень, що Єрмілов перебував під впливом захисту, у прокуратури немає. Проте, перед тим як йти до журналістів, Єрмілов радився з заступником Генпрокурора Чумаком. На нашу думку це підтверджує, що на Єрмілова мала вплив сторона обвинувачення", - сказав адвокат Кулик.

Між іншим, захисник ще 11 лютого заявляв, що свідка з неправдивим алібі підіслала прокуратура. Він вважає: Офіс Генпрокурора створив умови, аби досі посилатися на ризик впливу на свідків, якого не існує.

Водночас, свідок Єрмілов заперечив вплив на себе як із боку захисту, так і з боку прокуратури.

"Віктор Чумак - це друг моєї сім'ї. Тому я не бачу можливості когось на мене впливати з боку прокуратури чи з боку захисту. У мене дуже впливові родичі і друзі, як на мене можна вплинути?" - апелював Єрмілов.

Окрім того, за словами адвоката Кулика, показання "хибного свідка" і раніше зіграли суттєву роль у справі Шеремета: 3 лютого саме Чумак продовжив строки досудового розслідування ще на 4 місяці. Тоді, коли і Генпрокурор, і інші його заступники відмовилися це зробити.

Натомість, Чумак відмовився прокоментувати, чи дійсно неправдиві показання Єрмілова щодо алібі – ключова підстава для продовження строку досудового розслідування.

Насамкінець, 12 серпня Київський апеляційний суд визнав ризик впливу на свідків актуальним, зокрема з огляду і на неправдиве “алібі”, що на нього вчергове посилався прокурор. Відтак Андрія Антоненка залишили під вартою до 13 вересня.