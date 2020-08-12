Суд залишив під вартою підозрюваного в справі Шеремета Андрія Антоненка

Апеляційний суд Києва залишив під вартою до 13 вересня підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета музиканта та волонтера Андрія Антоненка.

Адвокати просили суд скасувати ухвалу слідчого судді Печерського райсуду про продовження арешту до 13 вересня та змінити запобіжний захід на будь-який інший, не пов'язаний з триманням під вартою. Проте суд відмовив.

Адвокат Антоненка Віталій Галенченко наголосив, що ризик переховування прокуратура обґрунтовує лише тяжкістю покарання. Це є порушенням практики ЄСПЛ. Як повідомив захист, запобіжний захід продовжили поза межами строку досудового розслідування.

Фото: Катерина Петренко

"Відсутність доказів підтверджує вину особи? Це абсурд, але прокурори так зазначають. Покажіть хоч одного свідка зі сторони обвинувачення, покази яких розбігались з показами Антоненка? Цього немає. Антоненко не може вчиняти тиск на свідків та на експертів. А куди переховуватись? Нікуди. Паспорти ми носимо на кожне засідання і просимо їх забрати, аби нівелювати ризик. На Донбасі на нього чекає смертна кара", - сказав адвокат.

Відомо, що захист подав заяву до ЄСПЛ щодо порушень прокуратури в цій справі.

За словами адвоката, сторона обвинувачення проігнорувала нові експертизи, які встановлюють невинуватість Антоненка.

"Єдиний доказ - експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за участю іноземного експерта Бірча. До неї багато питань. Ми навели докази, що вона сфальсифікована стороною обвинувачення. Але марно", - розповів адвокат.

До того ж адвокат Антоненка Станіслав Кулик зазначив: Мін'юст відкрив дисциплінарне провадження щодо експертів, у якому зазначається про внесення заздалегідь неправдивих даних. На його переконання, це має ставити під сумнів висновок експертів у цій справі. 20 серпня стане відомо, чи притягнуть їх до відповідальності.

Окрім того, за даними Мін'юсту, не зареєстрована та науково не обґрунтована методика криміналістичного аналізу ходи та портретно-психологічної експертизи.

"У світі немає методик, які чітко встановлюють схожість ходи за відео. Сам Бірч зазначає, що його доказ не може бути використаний як головний, а лише вторинний. Будь-хто може ходити схоже", - розповів адвокат.

До того ж жоден зі свідків не вказує на причетність Антоненка до вбивства Шеремета, а також у жодній з розмов Антоненко не говорить про причетність до вчинення злочину.

Фото: Катерина Петренко

На переконання захисту, відповідно впливати на свідків та експертів він не може, а також не зможе знищувати докази, бо досудове розслідування скінчилося.

За словами Кулика, також у провадженні відсутня інформація про невстановлених організаторів. А тому підозрюваний не може на них впливати.

"Принцип Летельє, закріплений у рішеннях ЄСПЛ, каже: будь-які ризики з плином часу зменшуються та нівелюються. Упродовж 8 місяців тримання за ґратами ніяких нових ризиків і доказів не було зібрано", - сказав адвокат.

Відомо, що адвокати та підозрювані ознайомилися з усіма томами справи та речовими доказами.

Натомість прокуратура вважає, що Антоненко може впливати на свідків, а також є ризик переховуватись і перешкоджати справі іншим чином. Прокурор Тарасюк послався на неправдиві покази свідка Єрмілова, який забезпечив хибне алібі. Проте адвокат заперечує: немає жодних доказів, що Антоненко на нього впливав. До того ж Єрмілов відверто заявив, що перед наданням свідчень алібі радився з колишнім заступником генпрокурора Віктором Чумаком.

"Це, навпаки, свідчить про вплив прокуратури на свідка", - резюмує адвокат.

Водночас Антоненко вкотре заперечив причетність до вбивства журналіста. І наголосив, що не володіє знаннями з вибухової справи.

Фото: Катерина Петренко Андрій Антоненко

"Борімося і поборемо обов'язково. Юля вже вдома. Прокурор продовжує чергову брехню. Ми побачили ті речі, які не збігаються. Є два важливі стоп-кадри, де траєкторія ходи людини пряма, а в мене в іншу сторону, себто не збігається. Зачіска також не збігається. Я все життя займаюсь музикою. Маю фах диригента хору, викладав гітару. З 2014 року на прохання Генштабу ми почали їздили на фронт. Я дав 300 концертів для військових. З 2016 року рятував життя в складі медичного шпиталю, з 2017 року, як сержант Сил спецоперацій, займаюся промоцією. Став за час служби обличчям і голосом ССО. Я є публічною особою, мене всі знають. Щодо вибухівки я не маю знань. За 8 місяців важко коментувати відсутність родини і двох неповнолітніх дітей, в одного з них вада серця. Такі речі для мене, як честь і репутація, - найвищі після родини. Ризиків не існує. Порушити покладені на мене зобов'язання - це підвести тисячі людей, які виходять на акції на мою підтримку", - сказав Антоненко.

Нагадаємо, що журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го унаслідок вибуху машини. До грудня 2019 в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором вбивства слідство назвало музиканта Андрія Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Юлію Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

Учора Апеляційний суд відпустив підозрювану в убивстві Павла Шеремета волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.